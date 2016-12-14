Çarparak ölümüne sebep olduğu genci çöp sanmış

Konya’da önceki gün valiziyle yol kenarında bekleyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olan tır şoförü, durum yerine düşen araç parçasının izini süren polis göre yakalandı. İfadesinde çarptığı genci çöp sandığını söylediği öne sürülen tır şoförü, çıkarıldığı mahkemece adli yoklama şartıyla özgür bırakıldı.

Kaza, iki gün önce Konya-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, saat 07.30 sıralarında trafik ekipleri yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan genci görür görmez 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Durum yerine sevk edilen sağlık durumu görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yola her tarafa yayılan valiz ve eşyaları inceleyen polis, gencin Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksek Okulu Iş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde okuyan 19 yaşındaki Kerem Yılmaz olduğunu tespit etti. Durum uygun analiz yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Oluşturan Büro Amirliği ekipleri, yola her tarafa yayılan eşyalar arasında yer alan vasıta parçasının bir tıra veya kamyona ait olabileceğini belirledi. Gencin de tırın ya da kamyonun çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üstünde duran polis, eldeki parçalardan arabulucu bulmak için egzersiz başlattı.

Yaklaşık 300 araç incelendi

Detaylı şekilde yapılan incelemenin peşinde kaza uygun gence çarpıp kaçan aracın tampon parçalarından yola meydana çıkan polis, önce aracın tipine ve modeline ulaştı. sonra parçanın beyaz bir tıra veya kamyona ait olduğunu saptayan polis, kaza gecesi yol güzergahından geçen yaklaşık 300 beyaz renkli tır ve kamyonu MOBESE kayıtlarından tek tek inceledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Kerem Yılmaz’a çarpıp kaçan aracın Adana’nın Pozantı ilçesinde taşıma işinde kullanılan 01 P 3266 plakalı bir tır olduğunu belirledi. Polis, Pozantı’da taşıma şirketinde tır şoförlüğü yapan A.V’yi (60) yakalayarak gözaltına aldı.

Okuduğu okula gitmek için Şırnak’tan Konya’ya gelen Kerem Yılmaz’ın şehirlerarası otobüsle Konya’ya geldiği, saat 01.00 sıralarında Tatlıcak Mahallesi’ndeki akrabasını ziyaret etmek için büyük kasaba girişinde yol kenarında otobüsten indiği öğrenildi. Üniversiteli gencin inmesi gereken yerden azıcık daha ileride otobüsten indiği, akrabasını telefonla arayarak kendisini yol üzerinden alması için yardım istediği ve akrabasını beklediği sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan tır şoförü A.V’nin polisteki ilk ifadesinde çöpe çarptığını sandığını, canlı bir şeye çarpıp çarpmadığını anlamadığını söylediği öne sürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü A.V, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme göre adli teftiş şartıyla hür bırakıldı.