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Çarpıp kaçtı tampon parçasından yakalandı

Olay, 21 Nisan Cumartesi günü Konya’nın merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:48

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Olay, 21 Nisan Cumartesi günü Konya’nın merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. sözde, evinden bakkala gitmek için meydana çıkan 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun karşıya geçirmek isterken sokak üstünde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın gerisinde olay yerinden kaçtı. Zarar Görmüş çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine durum yerine sevk edilen 112 Acele Afiyet ekipleri tarafından Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada çare altına alınan Zülfikar Coşğun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 bin 100 araç incelendi

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Canice Ofis Amirliği ekipleri, başlangıçta olayın gerçekleştiği yere düşen 17 santimetrelik tampon parçasından aracın rengini tespit etti. Araçla ilgili ayrıntılı çalışma başlatan ekipler, düşen tampon parçasında kullanılan malzemenin yalnızca bir otomobilde kullanıldığını saptama etti. Bunun üstüne ekipler Konya genelinde yer alan bu modeldeki 3 bin 100 aracın listesini çıkararak incelemeye aldı. Ekipler vasıta sahiplerini telefonla arayıp şubeye çağırarak ve vasıta sahiplerinin evine artan bir şekilde araçların üzerinde çözümleme yaptı. Polis ekipleri, 3 bin 100 araçlık listede bulunan 42 H 7212 plakalı otomobili yerinde araştırmak için gittiği merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Cadde’ta tamponu kırık vaziyette buldu. Araçtan düşen tampon parçasının bu araca ait olduğunu saptayan ekipler, otomobili kullandığı öğrenilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.’yi evinde yakalanarak gözaltına aldı. 17 yaşındaki M.E.’nin polisteki ifadesinde korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şubesine teslim edilen M.E.’nin işlemlerinin tamamlanmasının arkasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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