Çarpışmanın etkisiyle sulama kanalına uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 birey öldü 3 birey de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir- Konya karayolu 2. kilometresinde bulunan Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben Seydişehir Bozkır karayolu yol üretim çalışmasını yürüten firmaya ait Mustafa A. idaresindeki 42 BIZ 43 plakalı hafif ticari vasıta ile Müzeyyen G. idaresindeki 42 ZL 123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kuru sulandırma kanalına uçtu. Kazada vasıta içerisinde bulunan Selami Böge olay uygun hayatını kaybederken şoför Mustafa A. ile araçta yer alan Mustafa A. (51) ve Zeki S.(46) yaralandı. Yaralılar İhbar üzerine durum yerine gelen 112 ivedi afiyet ekipleri göre Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Selami Böge’nin cansız bedeni otopsi tamamlanmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.