CarrefourSA sponsorluğunda UNICEF Umut Balosu

İSTANBUL (AA) – UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin bu yılki UNICEF Umut Balosu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 30'uncu yılında Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın sponsorluğunda Raffles Otel'de gerçekleşti.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Geliri UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü kapsayıcı eğitim çalışmalarına aktarılan geceye UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA İcra Kurulu üyeleri, UNICEF dostları, iş, sanat ve cemiyet hayatından yardımsever simalar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın 2015 yılından bu yana UNICEF'in çocuklar için gerçekleştirdiği değişimin bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, geleceğimizin bir parçası. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bu çocuklar tarlaya değil, okula gitmeliler. Bu inançla 52 şehirde 630 marketle günde 500 binden fazla müşteriye ulaşan organize gıda sektörünün öncü markası olarak UNICEF’in ülkemizdeki tarımda çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmaları destekliyor, tüm kanallarımızla entegre bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Marketlerimizdeki kasalarımızda bağış kumbaraları bulunduruyor, okul alışverişi dönemlerinde müşterilerimizi de sürece dahil ettiğimiz kampanyalar düzenliyor, Dünya Çocuk Günü gibi önemli günlerde UNICEF'in yüz yüze ekiplerine marketlerimizde müşterilerimizle görüşme imkânı tanıyoruz."

Verilen bilgiye göre, Umut Balosu, konuşmaların ardından Rüştü Sungur’un gönüllü yönetiminde gerçekleştirilen ve Sitare Kalyoncuoğlu'nun gönüllü olarak görev aldığı Umut Müzayedesi ile devam etti. Gecenin sonunda şarkıcı Yaşar sahne aldı.