CarrefourSA Yenilediği “Gurme” Konseptiyle İlk Marketini Açtı

CarrefourSA’nın İzmir Oxygen Gurme Marketi, olağan taze yiyecek ürünlerinin yanı sıra suşiden kabuklu deniz ürünlerine, glütensiz ürünlerden kendi ürettiği boyoz gibi tatlara değin toplam 15 bin çeşit ürünle tat farklılıkları sunacak.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, mahsul yelpazesi ve hizmet anlayışını yenilediği ilk “Gurme” marketini, 2 Mayıs 2017 Salı günü, İzmir Mavişehir’deki Oxygen AVM’de hizmete açtı.

Açılışa, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper – Gurme – Küçük Satış Direktörü Ayten Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

Soy Köseoğlu: “Daha etkin bir şekilde tüketicilerine ulaşan CarrefourSA hedefliyoruz”

Açılışta bir hitabe yapan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Soy Köseoğlu, Sabancı Topluluğu Perakende Grubu olarak; kesintisiz gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, devingen ve etkili bir yapıyla birlikte çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi; “Kurulduğu günden bu yanlamasına ülkemizde organize perakende sektörünü şekillendiren ve Sabancı Holding’in yiyecek perakende sektöründeki markası CarrefourSA’nın mevcut sistem ve süreçlerini yenileyerek daha etkili ve daha bereketli bir şekilde tüketicilere ulaşmasını arzuluyoruz. Bu yeniliklerden biri de ilkini İzmir’de tüketicilerimizle buluşturduğumuz Gurme marketimiz. Bugüne kadar tüketicilerine sunduğu ve sektör namına örnek olan yeniliklerle başarıya ulaşan CarrefourSA’nın yeni dönemde de ayrı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına inanıyoruz.”

Z. Hakan Ergin: “Gurme, CarrefourSA’nın yükselen yıldızı olacak”

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin de, CarrefourSA olarak tüketicilerine güzel bir alışveriş ortamı, bol mahsul çeşitliliği ve kalite sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, başta market formatlarını ayrıştırdıklarını, ardındaki her bir formatı ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yenilediklerini kaydetti.

Yeni yılla birlikte CarrefourSA Gurme marketlerin özgün bir yapıya kavuşturduklarını gösteren Z. Hakan Ergin, şöyle devam etti; “Yenilediğimiz Gurme formatımızın birincil marketini 2 milyon TL yatırımla İzmir’de açmaktan sevinç duyuyoruz. Tasarımı, logosu, ürün çeşidi ve hizmet anlayışı açısından 360 derece yenilediğimiz Gurme ile hem sunacağı bambaşka lezzetler ayrıca de alışveriş atmosferi açısından tüketicileri şaşırtmak istiyoruz. Gurme alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Alışılagelmişin dıştan taze gıda ürünlerimizin yanı sıra öbür dünya mutfaklarından yemekler hazırlayabileceğiniz lezzetlerin ilk adresi olacağız. CarrefourSA Gurme marketlerimizden alışverişin az daha bir alışkanlık haline gelmesini hedefliyoruz. İnanıyoruz ancak Gurme marketlerimiz, CarrefourSA’nın yükselen yıldızı olacak.”

Ayten Erçevik: “Öbür ürünlerimizle alışveriş için akla gelen birincil yer olacağız”

CarrefourSA Süper – Gurme – Küçük Satmak Direktörü Ayten Erçevik de, İzmir Oxygen Gurme Marketi’nin CarrefourSA’nın bayağı taze yiyecek ürünlerinin yanı sıra tat farklılıkları sunacağını belirterek, şunları söyledi: “Bugün yeni konseptiyle İzmir’de hizmete açtığımız, Gurme marketimizde alıştığımız gıda ürünlerinin dışarıya ayrıca bölgesel lezzetlere yer vererek ayrıca de dünya mutfaklarından farklı ürünleri reyonlarına taşıyarak tüketicilerin alışveriş için akıllarına gelen ilk yer olacağız. Yenilediğimiz Gurme konseptimizde tüketicilerimize bölgesel lezzetler, şarküteri, suşi, kabuklu deniz ürünleri, glütensiz ürünler, organik ürünler, veganlara karşın ürünler ile kendi ürettiğimiz ekmek, kruvasan ve boyozlardan oluşan unlu mamullerimizi sunacağız. Dünyanın çoğu noktasından gelen kahve çekirdeklerinin yer alacağı marketimizde tüketicilerimiz ayrıca kavrulmuş kahve satın alabilecek hem de dilerlerse satın aldıkları kahve çekirdeklerini çektirip kendi tatlarını hazırlattırabilecekler. Bunun yanı sıra özel ırkların yer alacağı ayrı et reyonuyla, varlıklı mahzeniyle, sezonda takriben 80 ve sezon dışarıda da yaklaşık 55 ayrı balık çeşidinin satılacağı, içinde akvaryumun yer alacağı balık reyonuyla bildiğimiz Ege havasının bir yansıması olacak olan İzmir Oxygen Gurme Marketi, ev gereçleriyle de ihtiyaçlara cevap verecek.”

15 Bin Çeşitlilik Ürünle Hizmet Verecek

CarrefourSA’nın yeni konseptiyle İzmir Oxygen AVM’de açılan birincil Gurme marketin açılış etkinliği kapsamında tüketiciler, reyonlarda yöresel lezzetlerden Urla Sakız Enginarı gibi coğrafi işaretli ürünlerden oluşan tatlarla buluştular, ünlü Tangocu Ilgın Tekincan’ın gösterisiyle neşe saçan dakikalar geçirdiler. İzmir Oxygen Gurme Marketi, 35 çalışanı ve 15 bin değişiklik ürünüyle tüketicilerine hizmet verecek.