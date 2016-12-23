CarrefourSAdan kış lastiği kampanyası

Kış lastikleri için ayrıcalıklı bir kampanya sunduklarını bildiren CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, şunları söyledi, “Kış aylarında kar ve buzlanma dolayısıyla yollarda oluşan olumsuz koşullar otomobillerde kullandığımız lastiklerin önemini daha da artırıyor. Güvenli bir sürüş için canımızı ve sevdiklerimizi içinde taşıdığımız araçlarımızı mevsim koşullarına hazırlamalıyız. CarrefourSA olarak biz de bu kapsamda müşterilerimiz için ayrıcalıklı bir kampanya hazırladık. Uyguladığımız kampanya ile müşterilerimiz keza nitelikli lastikleri uygun fiyatlara alacak keza de yol yardımı fırsatından yararlanmış olacaklar.”

Trafik kazalarına etken araç kusurlarında lastiklerin payı yüzde 59

Hem ticari araçlar ayrıca de hususi araçlarda kış lastiğine geçmek güvenli bir sürü tartma arz ediyor. Bu çerçevede de Türkiye, 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasına geçti. Kış lastiği, kaza riskini ortadan kaldırırken şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda tehlikesiz bir sürüşün en manâlı faktörü haline geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü göre 2011 yılında yapılan araştırmaya kadar trafik kazalarında araç kusurlarının başında %59’la hatalı lastik seçimi geliyor.

CarrefourSA’nın tüketicilerin ayrıca hayatını hem de cebini düşünerek yeni bir kampanyaya imza attığını söyleyen Ergin, kampanya hakkında bilgi verdi. Ergin, “Kış lastiği tercihini CarrefourSA’lardan yapanlar CarrefourSA Kart ile 4 adet Lassa ya da Bridgestone marka lastik aldıklarında keza 100 TL bedel puan kazanacaklar ayrıca de lastik sayısında göre 6 ay veya 1 yıl ücretsiz yol yardımından faydalanabilecekler. Keza, Kış lastiğini CarrefourSA’lardan seçim edip ödemesini Paraf ile yapanlar, 650 TL ve üzeri lastik alışverişlerine yüzde 10 indirim kazanacak” diye konuştu.