Çarşaflı erkek evlendi

Geçtiğimiz 14 Ekim 2016 günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde, Orduevi karşı bir vatandaş 155 polis imdat hattını arayarak, “Burada çarşaflı biri var fakat kadın yok erkeğe benziyor, çarşafın içinde de uzun namlulu silah var” diyerek ihbarda bulunmuştu. Bunun üstüne polis ekipleri anında harekete geçip arama yapmıştı, ancak çarşaflı kişi bulunamamıştı.

Terörle uğraş ekipleri araştırmayı bırakmayarak, çevredeki 200 güvenlik kamerasını tek tek izleyince çarşaflı bir kişinin orduevi karşısına bir kamyonet ile geldiği sonradan buradan inerek gittiği ve bir vakit sonra bitmiş kamyonete binerek durum yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis kamyonetin plakasından şahsın kimliğinin 22 yaşındaki Cemil Çelik olduğunu belirledi. Cemil Çelik daha sonra yakalanarak terörle çaba şube müdürlüğüne getirilerek sorguya alınıp ifadesinde terörist olmadığını bir süre önce Büşra Kurt isimli kızla nişanlandığını ama genç kızın babasının evlenmeden kızını görmesini yasakladığını belirtti.

Cemil Çelik, sonra çıkarıldığı mahkemede terhis edildi. Çelik ve Kurt yaşanan olaylardan sonra bile aşklarından vazgeçmeyerek bugün Royal VİP düğün salonunda dünya evine girdi. Genç çiftleri aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Nikah geç saatlere kadar devam etti.