Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin ardından

KONYA (AA) – ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin sonuç bildirisinin yayımlandığını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'nin, tarımda sorun ve çözüm yollarına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye tarımının yeniden yapılanması, genel problemleri ve çözüm yollarının zirvede masaya yatırıldığını anımsatan Yıldırım, zirvede; milli tohumculuk politikası, bitkisel ve hayvansal üretimde yerli tohum konularının konuşulduğunu anımsattı.

Yıldırım, Türkiye tarımının dünya piyasaları ile rekabet edilebilirliği, üretim çeşitlendirmeleri ve yeni bitkilerin kazanımı ve pazarlamasının tarım ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Zirveden 18 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tarım politikaları, günlük siyasi politikaların üzerinde konumlandırılmalıdır. Tarım teşkilatı özerk bir yapı olarak tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. Hayvancılıkta uzun vadeli politikalar tasarlanıp, uygulanmalıdır. Referans süt fiyatlarını belirleyen Ulusal Süt Konseyinin alt gruplarından biri olan Sanayici Alt Grubuna yem sanayicilerinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Üreticiye sağlanan desteklerin sadeleştirilmesi ve verime, üretilen ürün miktarına göre verileceği bir destekleme sistemi hayata geçirilmelidir."

Yıldırım, ASKON'un zirve çıktıları ışığında, ülkenin tarım sektörünün hakettiği konum ve değere ulaştırılması noktasında çalışmalarına özveriyle devam edeceğini sözlerine ekledi.