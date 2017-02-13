Çatalhöyük'ü öğrenciler yerinde tanıyor

KONYA (AA) – Çumra Belediyesi tarafından Çatalhöyük Kent Konseyi etkinlikleri kapsamında geçen yıl başlayan “40 Kardeş Eğitim ve Kültür gezileri” programının bu yılda devam edeceği bildirildi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz yaptığı yazılı açıklamada Çumra Belediyesi Çatalhöyük Kent Konseyinin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl Çatalhöyük Kent Konseyi etkinlikleri çerçevesinde başlatılan, 40 kardeş eğitim ve kültür gezilerinin bu yılda devam ettiğini ifade eden Oğuz, “Bu Eğitim ve Kültür gezileri programımızı üç ayrı bölümde değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Çumra’da eğitim öğretim gören 15 bin öğrencimizin tamamının 9 bin yıllık şehir olan Çatalhöyük’ü yerinde görerek, gezerek anlamasını ve tanımasını sağlamak.”

Belediyeden bir rehberin öğrencileri her gün ikişer grup halinde okullarından alıp, Çatalhöyük’ü gezdirdikten sonra tekrar okullarına bıraktıklarını vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

“İkinci bölümde de Konya’mızda bulunan önemli ve tarihi yerleri yerinde gezip görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak ise Bursa – Çanakkale’yi yerinde görüp anlamasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik Kenti, Güney Anadolu Platosunda yaklaşık 14 hektarlık bir alan üzerinde yer almaktadır. Çatalhöyük, aynı coğrafyada 2 bin yıldan fazla bir süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır. Burayı herkes mutlaka görmelidir.”