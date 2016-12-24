Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çatılarda biriken kar kütleleri tehlike saçıyor. Cumhuriyet Caddesindeki bir Iş Merkezinin çatısından neredeyse çığı andırarak düşen kar kütlesi, vatandaşları korkuttu. Durum yerine çatıdaki karı arındırmak için gelen itfaiye ekibinin üzerine öteki kar kütlesi düştü. Çatıdaki karı temizlemeye çalışan itfaiye çalışanı kürekle çatıdaki karı temizlerken bir anda kar kütlesi üzerine çığ gibi düştü. Vinçten derhal indirilen itfaiyeci yaralandı.

Doğa Alca – Selçuk Kaya