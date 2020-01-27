Çatısında 650 metre yürüyüş parkuru bulunan Göztepe'nin stadyumu açıldı
İSTANBUL (AA) – Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından inşa edilen Göztepe Spor Kulübü'nün yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçı ile açıldı.
Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, adını 1960'lı yıllarda Göztepe'nin efsane futbolcularından Gürsel Aksel'den alan yeni stadyum, 20 bin 40 seyirci kapasitesiyle Göztepe taraftarlarına ve tüm İzmirlilere hizmet verecek.
Yaklaşık 220 milyon liraya mal olan ve inşası yaklaşık 2 yıl süren proje, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde 34 bin 651 metrekare arsa üzerinde gerçekleştirildi. Projenin toplam inşaat alanı ise 94 bin 541 metrekare ulaştı.
– Dünyada çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat
Rönesans Holding grup şirketlerinden REC Uluslararası İnşaat tarafından UEFA standartlarına ve bölgenin çevresel ve ekolojik yapısına uygun olarak inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye ve dünyada tek olan bir özelliği ile dikkati çekiyor.
Stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru İzmir Körfezi manzarası sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde tüm İzmirlilerin hizmetine açık olacak.
Yaklaşık 20 bin seyirci oturma alanına sahip stadyumun kapasitesinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kale arkalarına ayakta seyirci alınabilmesi kararının ardından 25 bine çıkarılması planlanıyor.
Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi sadece Göztepe'nin oynayacağı maçlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak, kafeleri, restoranları, fitness salonları, sosyal kullanım alanları ve çocuk eğlence merkezleriyle tüm İzmirlilerin her gün vakit geçirebileceği bir alan olacak.
Göztepe Stadyumu ticari alanlarıyla Göztepe Spor Kulübü'nün finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlarken İzmir'in yeni spor merkezinde, Göztepe'nin geçmiş başarılarının sergilendiği Göztepe Spor Kulübü Müzesi bulunuyor.
Toplam 41 locası bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyansta bölünme yaşanmayacak.
Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde de son teknolojiler kullanıldı. Göztepe’nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar "Meksika dalgası" diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak.
-
Çatısında 650 metre yürüyüş parkuru bulunan Göztepe'nin stadyumu açıldı
-
Aras Holding’ten e-ticarete özel “Jetizz”
-
Beyşehir'den deprem bölgesine yardım seferberliği
-
Hüyük'ten deprem bölgesine elektrikli ısıtıcı desteği
-
Kayseri'nin 110 yıllık basın tarihi dijital ortamda yaşatılacak
-
Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.