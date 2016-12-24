Çavuşoğlu: Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız

Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni, gazetecilerin 2015 yılında ürettikleri ve dereceye giren eserlerden oluşan resim sergisinin açılmasıyla başladı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son derece nesnel oluşturulan jüri ile başarılı çalışmaların ödüllendirildiğini vurguladı.

AGC gazeteciği dıştan Antalya’nın her alanında varolduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Millet yararını hak ediyor. Öğrencilere burs veriyor. Antalya’nın tanıtımı için fazla mücadele sarfediyor. EXPO’nun başından ardına kadar duyarlılık bildiren Antalya’daki gazeteciler oldu. Antalya EXPO’su katılımcı sayısı bakımından ikinci sırada. NATO Dış İlişkiler Toplantısı tüm dünyaya duyuruldu. G20 Zirvesi’ni tüm dünyaya duyurdunuz. Ulusal takıma da sahip meydana çıkan da Antalya basınıdır” dedi.

“Hesabını soracağız”

Rusya’daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya’nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimizi her tarafta parçalamak istediler. Rusya Ankara Büyükelçi Andrey Karlov’a bir terör saldırı sonucu suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkemizden kendisini en iyi şekilde uğurladık, Moskova’da da aynı şekilde karşıladık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediği gibi, bu olayın ardından ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız. Putin Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bu olay bizim ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep’ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli meslek başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda benzer düşünmek zorunda değiliz. Lakin biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye’ye yayıp ateşkesin ayrıntılarıyla sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz” dedi.

“Dernek olabilir”

15 Temmuz darbe gecesi ve ardından Türkiye medyasının fazla manâlı rol üstlendiğini aktaran Çavuşoğlu, “Antalya’da gazeteciler tüm Türkiye’de olduğu gibi darbe sonrası en güzel dayanışmayı sergilediler. Gazeteciler eleştirecekler de. İnternet düzenlemesi ile ilgili düzenleme istendi. Bir fazla düzenlememin yapılması gerekir. Halk yararına dernek için tatbik yapılır ve biran önce incelemelerin yapılması için heyet göndeririz. Ulus yarına dernek hüviyetine kavuşursunuz” diye konuştu.

Antalya Gazeteciler Başkanı Mevlüt Yeni, hiçbir kesimin arkadaki bahçesi olmadıklarını objektif ve güvenilir yayın yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’nin baskı bir dönemden geçtiğini dile getiren Yeni, 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi de meydanlarda Antalyalı gazetecilerin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Antalya’nın güç bir dönem geçirdiğini açıklayan Yeni, “Rusya’nın uçak krizi en çok Antalya’yı etkiledi. küçük aramızda hatalarla birlikte Antalya’ya sahip çıkan sorunlarına çıkan kentin dertlerini tasa edinen bir medyası var. Antalya basının gelecek dönemde çok manâlı projeleri olacak. Eğer Rusya’daki turizm faaliyetleri şaha kalkmışsa AGC’nin etkinliklerin koskocoman etkisi vardır.

Yeni, 23 ülkenin gazeteci örgütlerini Antalya’da buluşturmak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek, Akdeniz Ülkeleri Gazeteciler Birliği’ni düzenlemek için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yeni, gazetecilerinin sorunlarının fazla olduğunu dile getirerek, AGC’nin millet yararına dernek statüsü kazandırılması için yardım istedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, 15 Temmuz darbe girişimine medyanın tüm gücüyle aleyhinde durduğunu kaydetti.

Demokrasi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünden imtiyaz vermediklerini kaydeden Kolaylı, “Sektörün sıkıntıları var. Hala internet yasamız yok. Önüne her gelen herkes gazeteci olabiliyor. Bir gazetecilik iş yasasına ihtiyacımız var” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilik mesleği güç olduğunu belirterek, Antalya basının tekrar tekrar çözümün tarafında olduğunu vurguladı.

AGC’nin de ulus yararı karı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Nuri Kolaylı, Bursa’da imparator gibi ağa gibi. Lakin Mevlüt Yeni Antalya’da beş parasız ağa gibi. AGC’yi güçlendirmemiz gerekiyor. Kentimiz bir turizm kenti. Kentin tanıtımına öncülük ediyorlar.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani,Atay Uysal, Sena Nur Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, davetliler katıldı.

AGC 2015 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Resim Yarışması’nda ödül dağılımı şu şekilde oluştu:

“Yazılmış Basında Yılın Gazetecileri

Haber

Yıldız Çiçek- Gazetebir- Tüp bebek skandalı

Engin Korkmaz- Körfez Gazetesi- Deniz fenerine restoran

Araştırma – Inceleme

Abdullah Yalçın- Hürses Gazetesi- İşte gizlenen falez raporu

Mülâkat

Mehmet Çınar- DHA- Çıraklıktan zirveye

Aktüel Yazı

Ali Buldu- Akdeniz Hakiki Gazetesi- Uzlaşma bitti!

Ali Murat Özgen- Sabahtan Akdeniz Gazetesi- Bu şarkılar da olmasa

Spor

Umut Özen- İleri Gazetesi- Yiğit yiğit olalı böyle cefa çekmedi

Sinan Özmüş- AA- Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları taşıdı

Turizm

Selçuk Sarı- Antalya Life- Esnaf 2015’te neler bekliyor

Televizyon Ödülleri

Haber

Akif Arıcı- DHA- Aspendos’a mermer hançeri

Yılın Radyo Programı

Süleyman Değerinde- TRT Antalya Radyosu- Kültürümüzden köşesi- Kütük atma geleneği

Yılın Gazetesi (Sayfa Düzeni)

Nihat Saraç- Hürses Gazetesi- 10 Eylül 2015 tarihli 1.sayfa

Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması

Yılın Haber Fotoğrafı

Mehmet Çınar- DHA- Demirel’i heykeli de uğurladı

Yılın Spor Fotoğrafı

Akif Arıcı- DHA- Ölümüne rekor

Süleyman Elçin- AA- Motorlu uçuş

Yılın Turizm Fotoğrafı

Oktay Özden- AA- Yolumuz uzun

Yılın Çevre Fotoğrafı

İbrahim Laleli- DHA- Dev dalga

İsa Akar-Harun Erdoğdu