Çavuşoğlu: DAEŞe karşı kara operasyonu yapılmadan DAEŞin temizlenmeyeceğini…

Beyoğlu Belediyesi göre coğrafyamızın sahne olduğu insanlık tarihinin acı olaylarını değer biçmek ve barışı baştan etken kılabilmek amacıyla ‘Beyoğlu Sohbetleri’ isimli program düzenlendi. Pera Palace Hotel’de gerçekleştirilen programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İhlas Holding Idare Heyeti Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Ressam Orhan Gencebay, Sanatçı Yavuz Bingöl, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat ve çok sayıda konuk katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her ülkenin olduğu gibi bizim de dış politikada ilkelerimiz var. İnsan odaklı dış politika, çözüm odaklı dış politika, ve sorun çözme yolunda inisiyatif bölge bir dış politika. Fazla yönlü bir dış politika, etkin bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. İkili ilişkilerimizi geliştirmek bizim önceliklerimizden bir her birine. Olur, zaman zaman bazı ülkelerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Mesela Darı’daki darbeye karşı tutumumuzdan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi kardeş ülkelerle de bir takım şeyler oldu. Fakat derhal Suudi Arabistan ile mükemmel bir seviyeye geldik, Birleşik Arap Emirlikleri ile de iki taraflı büyük elçilikleri de atadık. ağır ağır adımlar atmaya başladık. Bizim meslek adamlarımıza ihalelerde falan yer vermeye başladılar. Rusya ile istemediğimiz bir sorun oldu. Sabırlı olduk. Her Zaman yapıcı olduk. Ekonomik tedbirler almadık, karşılığını da aldık. Hemen ilişkilerimiz iyi” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için önemli yardım veriyoruz”

Bölgede sorunların fazla olduğunu belirterek sözlerine aralıksız Çavuşoğlu, “Her gün sorunlar ortaya çıkıyor. Ama dahası çözümü dondurulmuş sorunlar var. Kırım, çözümü dondurulmuş bir itilaf haline geldi. bununla beraber Güney Osetya, bu sorunlardan bir parça başına. Gürcistan’ın sorunu. üstelik Karabağ problemi var. Bu sorunların çözümüne uluslar arası platformda katkı maddesi sağlıyoruz. Aracısız bizi ilgilendiren üstelik Kıbrıs sorunu var ve Kıbrıs sorununun çözümü için biz aslında fazla kuvvetli yardım veriyoruz. Ve bugün tekrar İsviçre’nin Monperin şehrinde liderler bir araya gelmeye başladı. Esasen yarın sabahleyin devlete ait müzakereler başlayacak. Bu sene içinde Kıbrıs’ta daimi bir çözüm için ciddi yardım veriyoruz” biçiminde konuştu.

“DAEŞ’e karşı kara operasyonu yapılmadan DAEŞ’in temizlenmeyeceğini üç yıldır tüm topraklarda anlatıyoruz”

“DAEŞ’e aleyhinde kara operasyonu yapılmadan DAEŞ’in temizlenmeyeceğini üç yıldır bütün toplantılarda anlatıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Fırat Kalkanı operasyonuyla bunu gösterdik. Hemen Musul operasyonu da başladı. Ve buradaki gelişmeler konusundaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Çaba derken yanlış adımlar atılmaması gerektiğini, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Irak’ın toprak bütünlüğü, hudut bütünlüğü ve bu ülkelerde kapsayıcı yönetimlerin olması gerekiyor. Hiç kimsenin dışlanmadığı ve farklı dinlerin, öbür kültürlerin yer bulduğu, temsil edildiği laik bir yönetimin olması gerekiyor” diye konuştu.

“Arkadaş Canlısı bir ortamda tüm bunları oturup, konuşup maddi yol haritası üstünde yürümeyi biz seçim ediyoruz”

Suriye ve Irak’ın en büyük probleminin mezhepçilik olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “Mezhepçi kamplaşmalar, mezhepçi politikalar ve bazı ülkelerinde müdahalesi ile maalesef hat safhaya gelmiştir. Fakat fazla tehlikelidir. Din savaşları da fazla tehlikelidir. O yüzden Türkiye olarak biz bunlara karşıyız. İslam Iş Birliği Teşkilatı’nın Dönem Başkanı olarak da rolümüzü fazla bir şekilde oynamaya çalışıyoruz ve katkı sağlıyoruz. İran ve körfez ülkeleri arasındaki gerilimin azalması için de çok önemli katkılar sağlıyoruz. Mesela Avrupa Birliği ile bazı gerginlikler yaşıyoruz. Aslında bu bizin seçim ettiğimiz bir şey değil. Biraz güven bunalımı oldu. Darbe girişiminden sonraki tutumlar, yıllardır müzakeredeki yavaşlamalar, siyasi engeller. Onlarında bize karşın birçok eleştirecekleri vardır. Esasen cana yakın bir ortamda bütün bunları oturup, konuşup somut yol haritası üzerinde yürümeyi biz seçim ediyoruz. Fakat Avrupa Birliği’nin de bu anlama içerisinde olması gerekli” ifadelerini kullandı.

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışından kurtulmak gerekli”

Bir göç sorunu olduğunu belirterek sözlerine sürekli Çavuşoğlu, “Bugün bu sadece Türkiye’nin sorunu değil. Avrupa Birliği’nin de sorunu, öteki ülkelerin de sorunu. Esasen dünyada bunun sebepleri ne? Savaş mı, hesaplı sıkıntılar mı, işsizlik mi, çevre felaketleri mi veya rejim mi? Niye bu sıkıntılar var, bunu nasıl çözebiliriz? Esasen biz Avrupa Birliği ile bütün bu sorunlara karşılıklı çözüm bulabiliriz. Yeter ki Avrupa Birliği Türkiye’yi görmezden gelmesin. Aynı şekilde terörle mücadele için de bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışından kurtulup nerede bir terör örgütü varsa gidip orada onunla mücadele etmemiz lüzumlu. Göç konusunda, terör konusunda bana bir şey olmaz, yeter ki uzaktan dursun dediğin vakit sana da kazanç. Bir yerde sorun varsa gidip bunu çözmemiz gerekli” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da İslam karşıtlığından daha fazla Yahudi düşmanlığı var”

Avrupa içindeki en büyük sorun, hepimizi korkutma eden, bizi birleştiren değerleri kökten sarsan gelişmeler var diyerek sözlerine aralıksız Çavuşoğlu, “Irkçılık var mı, hat safhada. Tanıdık Olmayan düşmanlığı, hat safhada. Kendinden olmayana karşısında hoşgörüsüzlük, en üst tepeye çıkmış. İslam karşıtlığı, evet, Hristiyan karşıtlığı, var. Antisemitizm hepsinden daha pozitif var. Bakma Avrupa’da yasalarla bunu bastırmışlar. Ama İslam karşıtlığından daha artı Yahudi düşmanlığı var, Avrupa’da” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, programa teşriflerinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “ Türkiye’nin çevresi, dünya değişiyor. Irk değişiyor, sistemler değişiyor, devletler değişiyor. Hele biz, dünyanın merkez ülkesi olarak dış politikada defalarca kayda değer bir yerimiz oldu. Ülke olarak ama son dönemlerde dışında olan her şey sokaktaki vatandaşımızı ilgilendiriyor. Suriye, Irak, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika’da olanlar ve bu değin meraklı soruların ortasında da aslında fazla başarılı, saygın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu bu akşam burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Emrah Kuş