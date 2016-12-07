IHAAW193926-SPO/05-12-2016 – Çavuşoğlu: “Kapıları Konya başkanı açtırdı” – Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: – “Deplasmana gidiyorsun bir kulüp başkanı gidip ağız dalaşı ederek kapıları açtırıyor ve taraftarları içeriye alıyor, bunlar hatalı şeyler” – “Stada bir sürü hasar verdiler, hiç kimse bunları konuşmuyor” – “Aykut Kocaman, seni sever sayarız lakin böyle bir izah etme içten yok” (Fotoğraflı) Antalya (İHA) – Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Oba Stadı’nda oynanan Atiker Konyaspor maçı sonrası yaşanan olayları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Konyaspor başkanı ve beraberindekiler kendi taraftarlarının yanında gittiler ve kapıları zorla açtırıp, güvenlik kontrolü yaptırmadan taraftarını içeriye aldırdı. Bir yöneticinin de bir bilirkişi çavuşu tartakladığını gördük” dedi. “Konya halkından özür diliyorum” Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Atiker Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslerin camlarının kırılması konusunda üzün olduklarını söyledi. Bunu yapanların gerçek taraftar olamayacağını belirten Çavuşoğlu, “Futbolda böyle olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Futbolda 3 türlü sonuç vardır. Koşullar ne olursa olsun daha önce bizim sahamızda böyle olaylar olmamıştı. Patlayıcı maddelerin sahaya girdiği, taşlı sopalı taraftarları bu maçta gördük. Otobüslerin camının kırılması bizi içten özdü. Ahlaka sığan durum yok. Şartlar ne olursa olsun otobüs camlarının kırılması dürüst değildi. Bu anlamda Konya halkından özür diliyorum” dedi. “Ben olsam küfrettirmezdim” Olayların öbür bir boyutunun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Konyaspor taraftarı stada girerken küfretmeye başladı. Burada Konyaspor Kulüp Başkanı ve beraberindekiler İstiklal Marşı okunduktan sonra kendi taraftarlarının yanında gittiler ve gördüm ama kapıları zor kullanarak açtırıp, güvenlik kontrolü yaptırmadan taraftarını içeriye aldırdıklarını ve bir yöneticisinin de bir bilirkişi çavuşu tartakladığını gördük. Bunlar görüntüde var. Bir Takım yorumcular oturdukları yerden bakmadan görmeden açıklama yapabiliyor. Konyaspor başkanı maçı taraftarının içinde izledi ve o taraftarlar maç baştan başa kesintisiz küfretti. Başkanımız bunu önleyebilirdi. Ben taraftarımız aralarında izleseydim o taraftar sözümden çıkmaz, küfrettirmezdim. Alanya Oba Stadı’nda patlayıcı maddelerin patladığını hiç kimse duymadı fakat Konyaspor taraftarının bir kısmının üzerinde her türlü maddenin bulunduğu ve hiç yoklama yapılmadan içeriye alındığı, şahsen başkanın da orada durarak baskı yaptığı kameralarda görülüyor. Bir deplasmana gidiyorsun bir kulüp başkanı ve yönetimi gidip kavga ederek kapıları açtırıyor ve taraftarları içeriye alıyorsa bu olmamalı, bunlar hatalı şeyler” diye konuştu. “Olaylarda 2 kişi yaralandı” Stadyumun konuk ekip bölümündeki koltuklar, tuvaletler ve koridorların Konyaspor taraftarları kadar kırılmasını da eleştiren Çavuşoğlu, “Maç başladıktan sonraki olayları önleyebilirdi lakin maalesef yapılmadı. Burada bizim tek hatamız, buraya gelen takım otobüslerinin taşlanması olayında tedbir alınması gerekiyordu. Buradaki en büyük hata ise emniyet güçlerinindir. koskocoman bir emniyet zafiyetinin olduğu da bariz. Çünkü deplasman taraftarlarının otobüslerinin çıkışta, kapının önünde olmaması gerekiyor. Bizim taraftarımız zaten erken çıkıyor, deplasman taraftarı da onlardan sonra çıktığı için o anda otobüslerin gelip taraftarı alıp gitmesi gerekiyordu. Bizim taraftarımız çıktığı vakit o otobüslerin orada olmaması gerekiyordu. Bu da bir güvenlik zafiyetidir. Oradaki camların kırılması da bir emniyet zafiyetidir. Stada bir sürü hasar verdiler. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Bunları kim yaptı, niçin yapıldı? Kimse bundan bahsetmiyor. Zaten bu olaylarda 2 kişi yaralandı, sahaya sokulan yabancı maddelerden nedeniyle. Cümbür Cemaat otobüslerin camının kırılmasına odaklanmış ama bir de da taraftarlarının neler yaptıklarına bir tamamen baksınlar. Önce bu kırılanları incelesinler. Bunlar kırılırken Konyaspor başkanı da onların içinde maçı izledi. Bunlara müsaade etmemeliydi” biçiminde konuştu. “Aykut Iri’ın açıklaması şanssızlık” Hem Aykut Iri’ın maç ardından yaptığı açıklamaya da değinen Çavuşoğlu, “Hocanın açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum. Çünkü deplasmanın zor olduğunu ve onun dışarıya güçlük olduğunu anlar gibi konuşmalar yapması içten değil. Hocam yürekliysen, delikanlıysan o vakit açık net söyleyeceksin bunu ve cümbür cemaat de ne anlatmak istediğini anlayacak. Kusura bakma seni sever sayarız ama böyle bir açıklama doğru değil. Çünkü önce sen futbolcuna deplasmanda gol atıldığında taraftarların önüne gidip nasıl hareketle sevilip sevilmeyeceğini hareket çektirmemesini öğret. Bir ikincisi de maç bittikten daha sonra Ömer Ali’nin her yerde orta sahaya gelip 3’lü çektirmesini önle, bunu yaptırma. Konyaspor başkanımızın da taraftarın içerisindeyken böyle bir hareketi yaptırmaması gerekirdi diye düşünüyorum” dedi. (BH-S) 05.12.2016 19:42:46 TSI NNNN