Çavuşoğlu, Suudi Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye takriben, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; ilk kez Halep olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye rejiminin ve destekçilerinin Doğu Halep’teki kuşatmasını ve yoğun bombardımanını infialle karşıladığımızı vurgulamış ve muhaliflerin bulunduğu son iki mahallede sıkışmış durumdaki on binlerce sivilin önümüzdeki günlerde kasıt alınmasından ciddi endişe duyduğumuzu açıklama etti.

Her iki Bakan, Halep’e karşın saldırıların derhal durdurulması, Doğu Halep’te kalan nüfusun güvenli tahliyesinin bir an önce gerçekleşmesi ve insani erişimin önünün açılması yönünde gayret sarf edilmesi ve bu konularla ilgili olarak Türkiye ve Suudi Arabistan’ın iki taraflı çalışmalarının sürdürülmesi hususunda görünüm birliğine vardı.