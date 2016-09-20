Çavuşoğlu'ndan 'ırkçı söylemlere son verin' çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mültecilere yönelik ırkçı ve islamafobik söylemlere son verilmesi çağrısında bulunarak, “Aşırıcılık sadece sorunları artıracak. Bu, geri teper ve terörü tetikler.” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mültecilere yönelik ırkçı ve islamafobik söylemlere son verilmesi çağrısında bulunarak, “Aşırıcılık sadece sorunları artıracak. Bu, geri teper ve terörü tetikler. Özellikle de Batı Avrupa’da politikacıların her zamankinden daha dikkatli olmalısı gerek.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda BM Mülteci ve Göçmenler Zirvesi’nde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin düzensiz göçün ortasında olduğunu ve 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye’nin aynı zamanda insan kaçakçılarıyla da mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bitmez tükenmez çabalarımız sayesinde son 6 ayda Ege Denizi’ndeki düzensiz göç yüzde 95 azaldı” diye konuştu.

Tek taraflı çabaların küresel soruna dönüşen mülteci krizi için yeterli olmayacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Düzensiz göç ile başa çıkmak için daha iyi bir stratejiye ihtiyacımız olduğunu açık ve net bir şekilde söylemek zorundayız ve buna acilen ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Bu stratejinin üç boyutunun olduğunu anlatan Çavuşoğlu, mülteci krizininin temel nedenlerinin ele alınmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu ve Suriye’deki krize siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, aksi takdirde savaşın düzensiz göçün temel kaynağı olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

“Hiçbir ülkenin mülteci krizinine karşı bağışıklığı yok”

Transit ve Suriye’ye komşu ülkelerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, finansal yardım ve yeniden yerleştirmenin, bu noktadaki önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin sadece Suriyeli sığınmacılar için 12 milyar dolardan fazla para harcadığını, uluslararası toplumun desteğinin ise 512 milyar dolarda kaldığını hatırlattı.

“Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ama bunun adil olmadığının kabul edilmesi gerek.” diyen Çavuşoğlu, mültecilere yönelik ırkçı ve islamafobik söylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Aşırıcılık sadece sorunları artıracak. Bu, geri teper ve terörü tetikler. Özellikle de Batı Avrupa’da politikacıların her zamankinden daha dikkatli olması gerek. Bütün dünyanın öğrenmesi gereken tek bir ders var; hiçbir ülkenin mülteci krizinine karşı bağışıklığı yok. Türkiye kendi üzerine düşeni yapmaya hazır.” dedi.

Geçen yıl Türkiye’nin girişimiyle Genel Kurul’da düzensiz göçün ele alındığını, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi ve Dünya İnsani Zirvesi’nde de “Bir İnsanlık: Ortak Sorumluluk” mesajının verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM çerçevesinde hazırlıklarına başlanan, göçle ilgili tüm hususları kapsaması hedeflenen anlaşmanın hazırlık aşamasında öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu kaydetti.