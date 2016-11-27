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Çavuşoğlundan şehit ailesine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şırnak Cudi Dağı Bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Bilirkişi Çavuş Tuncay Arslan’nın Korkuteli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

27 Kasım 2016 Pazar, 00:07
cavusoglundan-sehit-ailesine-ziyaret

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şırnak Cudi Dağı Bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Bilirkişi Çavuş Tuncay Arslan’nın Korkuteli ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu şehidin babası Celal Arslan, annesi Satı Arslan, kardeşi Fatih Arslan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette Antalya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Açık Fikirli, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı.

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri ile yakından ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, sonradan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nur Pastanelerinin sahibi Fahrettin Karateke’nin babası Muharrem Karateke’nin evine taziye ziyaretinde bulundu.

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