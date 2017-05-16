Çay termosundan denizaltı yaptı

Yeni şeyler yapmaya meraklı olan lise mezunu Mustafa Budak, oğlu Harun Ramazan Budak ile birlikte küçük bir deniz altı yaptı. Başlıca gövdesi akarsu termosu olan denizaltı 400 TL’ye mal oldu. Üzerindeki kameranın çektiği görüntüler bilgisayardan peşine düşüp takip ediliyor.

Meraklı İnsansız Sualtı Arabulucu (MİSA) yarım metre değin suya batarken, şu an için 20 metre kadar suda ilerliyor. Kumanda edilebilen küçük denizaltını tasarlayan Mustafa Budak’ın yeni hedefi insansız hava arabulucu gerçekleştirmek.

Mustafa Budak, denizaltının bazı vasıta ve gereçlerini hurdalıktan topladığını belirterek, “Denizaltımızı çay termosu ve pvc’den yaptık. Kamera, stop lambası var. 20 metre denetim ediyoruz. İleri, sağa ve sola gidiyor. Şuan yarım metre dalıyor ama ileride bunun seviyesini geliştireceğiz. Dizaynını oğlumla birlikte yaptık. Basit olan bu deniz altı 400 TL’ye mülk oldu. Kabloları hurdalıklardan topladık. Hurdalıktan çıkardık diyebiliriz. Buradan başarılı olursak, insansız hava araçlarının üzerinde çalışmamız var. Olur Ya insansız hava aracını daha iyi tasarlayacağız. Olanak verilirse her şey yapılır. Ben lise mezunuyum ama bu işe hevesliyim ve daha iyilerini yapabilirim” dedi.

Harun Ramazan Budak da babası gibi teknolojiye ilgi duyduğunu belirterek, “Bunu babamla birlikte yaptık. Böyle şeylere merakımız var. Bu projeyi ortaya çıkarmaya çalıştık. Imkan verilirse daha da geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

Ahmet Arslantaş

