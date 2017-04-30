Çaycı olarak başladı, müdür olarak emekli oldu

Kozan’da özel bir şirkete 35 sene önce çaycı olarak göreve başlayan Abdullah Çürümez, zaman ilerledikçe kariyerini yükseltti. Şirket yetkilileri ve mesai arkadaşlarının da güvenini kazanan Çürümez, veri birikimi ve kabiliyetiyle şirkette müdürlüğe yükseldi.

Çaycı olarak girdiği şirketten müdür olarak emekli olan Abdullah Çürümez’in onuruna şirket yetkilileri tarafından Arıkan (Yaverin) Konağı’nda veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinde konuşan Çürümez, “35 yıl önce çaycı olarak göreve başladığım şirketimizden görevimi 35 yılın arkasında müdür olarak bırakıyorum. Artık yoruldum. Egzersiz arkadaşlarıma ve yönetim kuruluma fazla teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şirketimizin kurucusu rahmetli Yusuf Baysal amcamızın emeği koskocoman. Yusuf Baysal amcamızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Baysal ise, “Abdullah beyle güzel anılarımız oldu. Kardeşimiz Abdullah bey de şirketimizi en düşük bizim dek düşünmüştür. Biz şirket olarak kendisine hakkımızı helal ediyoruz” diye konuştu.

Emre Bozdemir