Çok çok önceleri çaydanlıkların dış yüzeyi kalaylanarak temizleniyordu. Ama derhal hem çaydanlıklar için kullanılan malzemeler değişti hem de teknolojiyle birlikte evde üretilen püf noktalar arttı.

Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat. Çaydanlığın içine sirke doldurup bir gece bekletmelisiniz. Gerisinde çaydanlığın içinde bir miktar sirke bırakıp, kalanını dökün. Çaydanlıkta kalan sirkenin içine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bir dakika sonradan, bulaşık fırçasıyla veya süngerle ovarak, kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Diğer Taraftan geride herhangi bir kimyasal madde kalıntısı da kalmayacak.

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