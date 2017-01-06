Çayıralan Belediyesi makine parkını güçlendiriyor

YOZGAT (AA) – Çayıralan ilçe belediyesi yeni aldığı kepçeyi hizmete sundu.

Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren makine parkını geliştirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Şahiner, yapılan birçok hizmette iş makinesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Belediyemize 2015 yılında kazıyıcı ve yükleyici bir kepçe almıştık. Yaptığımız hizmetle bu iş makinesi cevap veremeyince İller Bankası aracılığı ile yeni bir iş makinesi daha aldık, hizmete sunduk. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız daha hızlı bir şekilde yürüyecek.” dedi.