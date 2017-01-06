Ana Sayfa   >   Genel   >   Çayıralan Belediyesi makine parkını güçlendiriyor

Çayıralan Belediyesi makine parkını güçlendiriyor

06 Ocak 2017 Cuma, 15:05

Benzer Konular

İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
AK Parti Çayıralan Teşkilatı'ndan jandarmaya taziye ziyareti
Şehitlerimizi uğurluyoruz

YOZGAT (AA) – Çayıralan ilçe belediyesi yeni aldığı kepçeyi hizmete sundu.

Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren makine parkını geliştirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Şahiner, yapılan birçok hizmette iş makinesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Belediyemize 2015 yılında kazıyıcı ve yükleyici bir kepçe almıştık. Yaptığımız hizmetle bu iş makinesi cevap veremeyince İller Bankası aracılığı ile yeni bir iş makinesi daha aldık, hizmete sunduk. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız daha hızlı bir şekilde yürüyecek.” dedi.

Çayıralan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet