Çayıralan'da eğitime esnaf desteği

YOZGAT (AA) – Çayıralan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda bir sınıf, ilçe esnaflarından Ali Kurt’un desteğiyle yeniden düzenlendi.

Esnaf Kurt’un yardımıyla, sınıfın boyası yapıldı, yeni sıra, dolap ve perde alındı, ses sistemi kuruldu. Okulu ziyaret eden Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, desteklerinden dolayı Kurt’a teşekkür plaketi verdi.

Batur, çocukların akademik başarıları, sosyal ve kültürel gelişimleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Okulların fiziki yapılarının iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Batur, “Bu çalışmalara hayırsever vatandaşlarımızın da destek olması bizi mutlu ediyor. Ali Kurt’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.