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Çayıralan'da karla mücadele çalışması sürüyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:05

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YOZGAT (AA) – Çayıralan ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Çayıralan Kaymakamı Şahin Demir, Özel İdare Müdürü Nurettin Özdem ve il genel meclisi üyeleri, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının gece gündüz demeden devam ettiğini belirterek, ilçe ile köy bağlantı yollarının açıldığını, kapalı köy yolunun bulunmadığını söyledi.

Çalışmaların 3 iş makinesi sürdürüldüğünü ifade eden Demir, “Pazar gününden bu tarafa ilçemizde şiddetli kar yağışı oldu. Ekiplerimiz bütün köy yollarını açmıştı ancak tipi nedeniyle zaman zaman tekrar kapanıyor. Geceden gündüz demeden özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum.” dedi.

Çayıralan karla mücadele köy yolları

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