ANKARA (AA) – Nallıhan Belediyesi ve Türk Eğitim-Sen Nallıhan temsilciliği işbirliğiyle Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı açıldı.

Kitap Fuarı, Belediyenin 23 Nisan Düğün Salonunda kitapseverlerin hizmetine açıldı.

İlk günden öğrenciler, ayaklarına kadar gelen kitap fuarında gezilerini yaparken, bir yandan da aradıkları yazarların kitaplarını alarak, arşivlerini zenginleştirmeye çalıştı.

Açılan Kitap Fuarı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi de ziyaret etti. Selvi, sendika ile gidilen işbirliği çerçevesinde Kitap Fuarı'nı halkın ayağına getirdiklerini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Nallıhan Temsilcisi Hüsnü Oran, büyükşehirlere kadar gidip de kitap alamayanlar için Kitap Fuarını gençlerin, öğrencilerin ayaklarına kadar getirdiklerini söyledi.

Düzenlenen Kitap Fuarına Zübeyir Yiğit ve Nehir Yarar da katılarak kitaplarını imzaladı

Kitap fuarı 3 gün sürecek.