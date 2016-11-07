ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) çalışanlarının Kızılay’a kan bağışında bulundukları bildirildi.

ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmaya önem veren ÇEDAŞ çalışanlarının, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı yaptığı bildirildi.

“Kan Vermek Hayat Kurtarır” sloganıyla başlatılan ve Sivas’ta bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Tokat ve Yozgat İl İşletme müdürlüklerinde eş zamanlı gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, ÇEDAŞ çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Kan bağışı öncesi sağlık formlarını doldurup doktor kontrolünden geçen çalışanların, Kızılay şubelerince Sivas, Tokat ve Yozgat’ta bulunan şirket binalarında kurulan stantlarda kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ise kan bağışı kampanyalarını sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ÇEDAŞ’ın düzenli olarak yaptığı kan bağışları ile Kızılay’a destek olduğunu aktardı.

Kan bağışının insani bir görev olmasının yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Akboğa, “Kan bağışı, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin sağlığı açısından da yaşamsal önem taşıyor. Kan bağışıyla kan hücreleri yenilenerek bağış yapan kişinin daha sağlıklı ve daha dinç olmasını sağlıyor.” ifadesini kullandı.