ÇEDAŞ dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

SİVAS (AA) – Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği “Enerji Tasarrufu” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

ÇEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni, Sivas Bilim Sanat Merkezi Çok Sesli Çocuk Korosu tarafından müzik dinletisi sunulmasıyla başladı. Daha sonra programda konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, enerji tasarrufunun üretimden tüketime kadar yaşamın her alanında günlük yaşam konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan, enerjinin akıllıca ve doğru kullanılışı anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye’de milli gelir başına tüketilen enerjinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Akboğa, “Son 25 yılda kişi başı elektrik tüketimi yaklaşık 4 kat artmış ve yapılan projeksiyonlara göre artış eğiliminin ekonomik hedeflere bağlı olarak devam edeceği öngörülmektedir.” ifadesini kullandı.

Bu nedenle şirket olarak tasarruf ediyorum projesi başlattıklarını aktaran Akboğa, “Ülkemizin 2023 stratejik hedefleriyle enerji verimliliği kapsamında 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun yüzde 20 azaltılması hedeflenmektedir. Enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi ve atmosfere daha düşük oranda karbon salınımı için üretimi azaltmadan etkin ve verimli projelere yönelik çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde paydaşların da desteğini alarak Sivas’taki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik enerjide tasarruf ve yöntemleri konulu seminerler düzenlediklerini de belirten Akboğa, şunları kaydetti:

“Bu seminerlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, enerji tasarrufunun önemini ve yöntemlerini anlatarak onlara tasarruf bilincini aşılamaya çalıştık. Ayrıca öğrencilerimize yönelik Sivas genelinde düzenlediğimiz Enerji Tasarrufu konulu resim yarışması ile de hem öğrencilerimizin enerji tasarrufu ile ilgili bakış açılarını ve yaratıcılıklarını görmek hem de resim yaparken gösterdikleri enerjilerini ödüllendirmek istedik.”

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise yaptıkları konuşmalarda enerji tasarrufunun önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edildi.

Programa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ÇEDAŞ yöneticileri ve öğrenciler ile velileri katıldı.