ÇEDAŞ ekipleri arıza giderirken yaban hayatını da unutmuyor

SİVAS (AA) – Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bir yandan elektrik arızalarına çözüm üreten ekipler, diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yanlarında yiyecek taşıyor.

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, Kangal ilçesi Boğazköy mevkisinden gelen bir arıza ihbarı üzerine kar motoru ile ekip olarak bölgeye gittiklerini belirtti.

Göktaş, "Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karle kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok yaban hayvanı yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buraya buğday, ekmek ve saman gibi yiyecekler bıraktık." ifadelerini kullandı.

Bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini aktaran Göktaş, yaban hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet etti.