ÇEDAŞ “enerji yönetimi” semineri verdi

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda enerji savurganlığının önlenmesi, enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla “enerji yönetimi” konulu eğitim semineri verdi.

ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamada, Medicana Hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminere ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastane yöneticileri ve personeli katıldı.

ÇEDAŞ Kalite ve İnovasyon Yöneticisi Yunus Emre Konan, petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarının hızla tükendiğini belirterek bu kaynaklara yönelik talebin artması nedeniyle Türkiye’nin enerji kaynaklarının kullanımında yüzde 70 oranında dışa bağımlı olduğunu, bu durumun da enerji verimliliğinin önemini artırdığını söyledi.

Enerji verimliliğinde en önemli faktörün enerji tasarrufu olduğuna dikkat çeken Konan, “Genellikle enerjinin az kullanılması veya iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir.” dedi.

Enerji tüketiminin dağılımı incelendiğinde toplam tüketiminin yüzde 37’sini binaların oluşturduğunu ifade eden Konan, şunları kaydetti:

“Araştırmalara göre ülkemizdeki hizmet binalarında yıllık enerji tüketimi metrekarede 200 KWH olarak gerçekleşirken, bu değer Avrupa ülkelerinde 100 KWH olarak seyretmektedir. Bu değeri ülkemizde kabul edilebilir seviyelere çekmede ilk adım olarak, enerjimizi yönetmekle başlayabiliriz. Yani binaların enerji analizinin ardından ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer enerji kalemlerinin belirlenip problem olan sistemler ve bina kabuğu için enerji tüketimini azaltıcı önerilerle fizibilitenin ortaya konması ve alınacak tedbirlerle enerji tüketiminin azaltılması, ayrıca bina enerji tüketiminin tamamının veya bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasıyla fosil yakıt kullanımını azaltarak hem sürdürülebilirliği sağlar hem de çevresel etkilerin azaltılmasına ciddi anlamda katkıda bulunabiliriz.”