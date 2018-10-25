ÇEDAŞ ETS sistemini devreye sokacak
SİVAS (AA) – Enerji Talep Sistemi'ni (ETS) devreye almaya hazırlanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yeni sistemle işlemlerini hızlandıracak.
ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet verme anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, yeni bir projeyi hizmete sokacak.
Enerji Talep Sistemi adı verilen online sistemi devreye almaya hazırlanan ÇEDAŞ, iç tesisat proje onayı, yeni abonelik ve güç artırımı için enerji müsaadesi işlemlerinin hızlandırılmasını hedefliyor.
Yeni abonelikle güç artırımı işlemi sırasında sahada yapılacak kontrol ve çalışmalar için online olarak randevu alınabilecekken, tüm belgeler ve çıktılar fen adamları tarafından taratılarak yine online ortamda yüklenebilecek.
Tüm süreçlerde başvurunun durumu hakkında ilgili kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.
İşlemler tamamlandığında ise müşterinin sadece abone olmak için bağlı bulunduğu işletmeye gitmesi yeterli olacak.
Bu kapsamda Sivas'taki elektrik mühendisleri ve Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya gelen ÇEDAŞ yetkilileri, yeni sistem hakkında paydaşlarına bilgi verdi.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.