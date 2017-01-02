ÇEDAŞ muhtarlara LED ampul dağıttı

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), döviz bozdurma kampanyasına destek olan muhtarlara led ampul dağıttı.

ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, döviz kurlarındaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi için Enerji Tasarrufu Projesini hayata geçiren ÇEDAŞ, döviz bozdurma kampanyalarına destek olarak sorumluluk bölgelerindeki mahalle sakinlerini liraya geçiş için yönlendiren muhtarlara çevre ve enerji dostu led ampul hediye etti.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Türkiye’deki dış ticaret açığının büyük bir kısmının dolar bazında gerçekleştirilen enerji ithalatından kaynaklandığını belirtti. ÇEDAŞ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına Enerji Tasarrufu Projesi ile destek olmak için çalışma başlattığını anımsatan Akboğa, şunları kaydetti:

“Projemiz kapsamında dolar bazında gerçekleşen enerji ithalatındaki maliyetlerin en aza indirilebilmesi ve enerji tasarrufu konusunda halkımızın daha da bilinçli hale gelmesi için dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza led ampul hediye ediyoruz. Tüketicilerimizin fahri temsilcisi konumunda bulunan muhtarlarımız da döviz bozdurma kampanyalarına kendi sorumluluk bölgelerindeki vatandaşlarımızı yönlendirerek destek oldular. Muhtarlarımıza vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısında büyük görevler düşüyor. Biz de muhtarlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etmek ve büyük miktarlar ayırdığımız enerji ithalatındaki maliyetlerin en aza indirilmesine yardımcı olmak için çevre ve enerji dostu LED ampul dağıttık.”

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise ÇEDAŞ’ın hayata geçirdiği projelerle hizmet bölgesine değer kattığını belirtti.

ÇEDAŞ’ın Enerji Tasarrufu Projesi’nin takdir edilecek bir uygulama olduğunu dile getiren Koç, “Enerjinin etkin ve verimli kullanılması ülke ekonomimiz açısından son derece önemli. Bu kapsamda başlatılan çalışma hem döviz bazında gerçekleşen enerji ithalatı maliyetlerinin en aza inmesine katkı sağlayacak hem de dövizlerini liraya çeviren vatandaşlarımız için bir jest olacak. Bizler de mahalle sakinlerimizin enerji konusunda bilinçlenmesi için ÇEDAŞ yöneticilerimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.