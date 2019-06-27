ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren çocukları ödüllendirdi
SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından düzenlenen ve şirket personel çocuklarının katıldığı "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
ÇEDAŞ tarafından iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek, şirket çalışanlarını bilinçlendirmek ve iş güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla şirket personelinin çocuklarına yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
İki kategoride düzenlenen "Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu resim yarışmasın sonucunda birincilere tablet bilgisayar, ikincilere akıllı saat, üçüncülere bluetooth kulaklık, dördüncülere ise kırtasiye seti hediye edildi. Törende yarışmacılara ödülleri ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ve şirket yöneticileri verdi.
Tehlikeli meslek gurupları arasında yer alan bir sektörde hizmet verdiklerini aktaran ÇEDAŞ Genel Müdürü Kıvılcım şunları kaydetti:
"Bu yıl çalışanlarımız arasında iş güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla bir resim yarışması düzenledik. Çalışanlarımızın çocuklarının katılımıyla gerçekleşen yarışmada çocuklar aracılığıyla çalışanlarımıza ulaşarak onlarda iş güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Çocuklarımızın yarışmaya olan ilgisine baktığımızda amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çocukların resmettiği iş güvenliği konularında çalışanlarımızın sahada daha duyarlı olacakları kanaatindeyim. Yarışmaya katılan ve iş güvenliği konusunda ebeveynlerine resimleri ile güzel mesajlar veren tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum."
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ÇEDAŞ, resim yarışmasında dereceye giren çocukları ödüllendirdi
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