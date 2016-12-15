ÇEDAŞ'tan 50 milyon liralık teknoloji yatırımı

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) yatırımının müşteri ayağını 21 Aralık’ta hizmete sunacak.

ÇADEŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 50 milyon liraya mal olan yatırımla birlikte abonelerin, planlı ve plansız kesintilerden anlık olarak haberdar olabileceği belirtildi.

Projenin bir kısmını 2015 yılında devreye aldıklarını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Akboğa, “Şirket faaliyetlerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını içeren Faz 1 aşaması ile insan kaynakları süreçleri, finans muhasebe, yatırım yönetimi, satın alma ve ambar yönetimi modülleri uygulamaya kondu. Şimdi ise Faz 2 aşaması ile müşterilere yönelik hizmet modüllerini devreye alacağız. 19-20 Aralık 2016 tarihlerinde devreye alınacak proje müşteri odaklı olacak. Proje ile müşteriler ÇEDAŞ uygulamaları hakkında GSM ve mail yolu ile bilgi sahibi olabilecekler. Planlı ve plansız elektrik kesintileri ve diğer bilgilendirme mesajları kendilerine anlık olarak iletilecek.” dedi.

EBS ile ilgili elektrik tüketicilerine bir de uyarıda bulunan Akboğa, şunları aktardı:

“Sistemin devreye alınması için 17-20 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 4 günlük bir süre planladık. Cumartesi günü başlatılacak çalışma 21 Aralık Çarşamba günü son bulacak. Bu süreçte saha ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Ancak hafta içine denk gelen 2 günlük zaman diliminde sistemin devreye alınma çalışmaları nedeniyle abonelik ve vezne işlemlerinde aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle abonelerimizin bu tür işlemlerini 21 Aralık Çarşamba gününden itibaren yaptırmaları, oluşabilecek aksaklıklar ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca tüketicilerimiz bu zaman diliminde fatura ödeme ve abonelik işlemlerini yaptırmak için 7/24 Alo 186 ÇEDAŞ Çağrı Merkezimizi arayarak randevu alabilir ve işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.”