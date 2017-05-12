ÇEDAŞ'tan Sivasspor'a taraftar desteği

SİVAS (AA) – Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Sivasspor’un hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek isteyen şirket çalışanları için otobüs tahsis edecek.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, yaptığı yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda Süper Lig’de talihsiz bir sezon geçirerek küme düşen Sivasspor’un, bu sezon TFF 1. Lig’de gösterdiği başarının ardından yeniden Süper Lig’i hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonu tekrar Süper Lig’e çıkacağına inandığını aktaran Akboğa, şunları kaydetti:

“TFF 1. Lig’de mücadele eden Yiğidolar bu sezon ligde sergilediği mücadele ve futbol ile hem Sivas halkının hem de futbol camiasının beğenisini topladı. Ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig’e yükselme yolunda büyük avantaj yakalayan Sivasspor kalan iki maçtan birini alması halinde Süper Lig’e çıkmayı garantiliyor. Bu nedenle bu hafta deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşması ayrı bir önem taşıyor. Biz de böylesine önemli bir dönemde Sivasspor’a her zamankinden daha çok destek vermemiz gerektiğini düşünerek hafta sonu deplasmanda yapılacak karşılaşmayı izlemek isteyen şirket çalışanlarımızı tahsis ettiğimiz otobüsle Adana’ya göndereceğiz.”

Sivasspor’un Adana Demirspor karşılaşmasından 3 puan alması halinde ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacağını anımsatan Akboğa, şu bilgileri aktardı:

“Şehrin bir marka değeri olan Sivasspor’a destek olma noktasında ligin son haftası Evkur Yeni Malatyaspor maçı için karşılaşmayı izleyecek şirket çalışanlarımızın maç biletlerini alarak desteğimize devam edeceğiz. Ayrıca son maç öncesi Sivasspor’a destek amacıyla şirket filomuzdaki araçlarla konvoy yaparak şehir turu yapmayı planlıyoruz. Tüm enerjimizle Yiğidoların yanında olduğumuzu belirtiyor ve Sivasspor’a Adana Demirspor maçında başarılar diliyorum.”