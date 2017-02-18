ÇEDAŞ'tan Yozgat kırsalına yatırım

YOZGAT (AA) – Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 900 bin aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2023 vizyonu çerçevesinde kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatıyor.

Üç ilde 2017-2023 arasında kırsalda 780 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ, bu rakamın 180 milyon liralık bölümünü Yozgat kırsal yatırımları için harcayacak.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Yozgatta düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılını değerlendirdi, 2017’deki çalışmalar ve 2023 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Akboğa, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde ortaya konulan 2023 hedefleri kapsamında ÇEDAŞ olarak kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatma kararı aldıklarını dile getirdi.

Şirketlerinin 2017-2023 arasında köylerin elektrik şebekelerini yenileyerek, kırsalda yaşayan tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini konusunda önemli bir çalışmaya imza atmayı hedeflediklerini ifade eden Akboğa, şunları söyledi:

“Yozgat’ta 508 köye ulaşarak 79 bin 150 direk, 770 trafoyu yenileyeceğiz. Yine orta ve alçak gerilim hatlarının iyileştirilmesi ve yenilenmesi için çalışma yürüteceğiz. Kırsal için toplam yatırım harcaması bu dönemde 180 milyon lirayı bulacak. Böylelikle Yozgat’a 2023 yılına kadar yapılacak toplam yatırımın yaklaşık yüzde 60’nın kırsal yatırımlar oluşturacak. Böylelikle önümüzdeki dönemlerde insanların yaşam tercihlerini doğal alanların başında gelen köylerden yana tekrar kullanacağı yönündeki öngörü ve açıklamaları göz önünde bulundurarak kırsaldaki elektrik alt yapısını köylere dönüşlerden önce hazırlamış olacağız.”