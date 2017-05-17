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Çekerek Eymir yolu, karayolları ağına alındı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:40

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YOZGAT (AA) – Sorgun’un Eymir beldesi ile Çekerek ilçesini birbirine bağlayan yol, karayolları ağına alındı.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eymir beldesinin yıllardır beklediği müjdenin, yapılan girişimlerle geldiğini ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Eymir, Çekerek arası yolu, karayolları ağına aldığını belirtti.

Mertoğlu, 28 kilometre uzunluğundaki yol sayesinde Eymir’den Tokat’a ulaşımın daha kolay ve rahat olacağını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Önce Aydıncık-Eymir, sonrasında Eymir, Kayakışla, Kolanlı, Darıcı arası yollar, karayolları yol ağına alınmıştı. Şimdi de Karayolları Genel Müdürlüğü, Tokat, Zile istikametinden Çekerek’e gelen karayolları ağına, Cekerek-Eymir yolunu da ekledi. Bu yolun karayolları ağına alınmasında büyük yardımları olan başta Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal’a, Karayolları Genel Müdürü Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”

Eymir Karayolu Sorgun

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