Celal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir Atatürktür

FETÖ/PDY terör örgütüyle çaba edilmesi nedeniyle ilk olarak Söke’de Didim’e yürüyüş düzenleyen ve peşinde Didim’de istek grevi yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, eylemlerine bir yenisini ekledi. Didim Kent Meydanı’nda sembolik bir çadır kuran Kılıçdaroğlu, 3 gün boyunca meydanda oturma eylemi gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, eylemini “Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan yetersiz etmesin” pankartını açarak başlattı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, BİR ATATÜRK’NESIL”

Eylemine başlamadan önce bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “Söke’den Didim’e 4 günlük yürüyüş yaptım ve Didim Belediyesi önünde son buldu. Ondan daha sonra özlem grevine başladım 14 gün sürdü. Bugün de oturma eylemi yapıyorum yapmamın sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, ve İçişleri Bakanımızın Türkiye’de yer alan siyasi partiler içerisinde ne dek FETÖ’cü varsa onları temizlenmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da randevu başvurusunda bulunmak istiyorum. O bizim önderimizdir, liderimizdir. Ben daha önce dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturan bir Atatürk’nesil. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ben Atatürk olarak görüyorum. Çünkü vatanımıza, milletimize ve halkımıza sahip meydana çıkan insanlardır. Oturma eylemimiz 3 gün sürecek. Zorunlu izinleri aldık ve eyleme başladım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız FETÖ’yü temizledikten sonradan eylemlerim bitecek. Temizlenmediği sürece eylemlerimiz devam edecektir” diye konuştu

AĞABEYİNE YANIT VERDİ

Ağabeyi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine de cevap veren Celal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Benim arkamda ne bir müteahhit vardır; ne bir patron vardır ne de diğer bir şey. hemen gördüğünüz çadırı da kendi paramla almışım. Emekliyim zaten kimseden maddesel manevi destek beklemiyorum. hemen aramızda soğuk rüzgarlar var. Kısa sürecek nasıl olursa olsun bana hak verdi. Şöyle yargı verdi, kendi danışmanlarından biri FETÖ’cü çıktığı için ağabeyimle süreç içerisinde görüşmedim lakin ablalarımla ve diğer ağabeylerimle görüştüm. Onlar da bana hak veriyorlar.”