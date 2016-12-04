Celal Kılıçdaroğlundan Cumhurbaşkanına mektup

FETÖ’yü protesto amacıyla Söke’den Didim’e yürüye yürüye dikkatleri üzerine çeken Celal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak görüşme başvurusunda bulundu. Erdoğan’a yazdığı mektubu sosyal ağ hesabından yayınlayan Celal Kılıçdaroğlu, mektupta şu görüşlere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, siz AK Parti’li olmadan önce bir Türksünüz, cumhuru olduğunuz insanlarla bağınız esas olarak üstünde yaşadığımız vatandır. Bunu biliyorum. Bu vatan üstünde her kim olursa olsun, inançları ne olursa olsun, size karşı olsalar bile onların da Cumhurbaşkanısınız. Hepimizin Cumhurbaşkanısınız. Bunu da biliyorum. Işığınızdan, önderliğinizden, şefkat ve merhametinizden hepimizi eşdeğer biçimde faydalandırmak istediğinizden ise zerre kadar şüphem yoktur. Bu ülkeye bir baht olduğunuzdan da… Vatandaş olarak ‘Böyle gelmiş böyle gider’ mantığına cepheden aleyhinde duruşunuza hayranlığımı ayrıca bildirmek istiyorum. Türkiye eski Türkiye yok. Bilhassa 15 Temmuz’dan bu yanlamasına ülkemizde yaşananları bir ‘Temiz Eller Hareketi’ gibi algılıyorum. Buna ben yurttaş olarak kalbimle, bedenimle ve eylemimle destek olmaya çalışıyorum. Bunun bir ifadesi olarak belediyelerden ve tüm yönetim birimlerinden FETÖ yapılanması sökülüp atılsın diye geçtiğimiz günlerde Söke’den Didim’e protesto yürüyüşü yaptım. Açık Konuşmak Gerekirse FETÖ meselesi tek başına ne AK Parti’nin ne de CHP veya MHP’nin meselesidir. Bu ülkemizin aleyhinde karşıya kaldığı defedilmesi gereken beladır. Bunu ağabeyim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da anlatmaya çalıştım. Eylemimle ilgili olarak partiden atılmakla tehdit edildim. Bu işi onlara bırakmayıp bana kalırsa kendim istifa ettim. Onların beni anlamasını fazla isterdim sahiden. Böyle olmadı. Acilen de açlık grevindeyim. Umudum sizin önderliğinizde parti ayrımı gözetmeksizin herkesin FETÖ belasına aynı tepkiyi göstereceği günlerde. Topyekun bir vatan savunmasında… Çocuklarına haram ekmek yedirmemiş, bin lira emekli maaşıyla geçinen bir yurttaş olarak yaşadığım yerde CHP’li görünüp FETÖ’cülere kaynak sağlayan belediye başkanını ve onun nezdinde kınadığım FETÖ’cülerin ölüm ve linç tehditlerine aldırmıyorum. Bu konuda Didim Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim data ve belgelerin arkasındayım. 2 Aralık günü Beyaz TV Dinamit programında Didim’le ilgili açıklanan tüm ifadeler ve öne sürülen görüşler benim de açıklama ve düşüncelerimdir. Düşüncelerimi ve elimdeki bilgileri daha uzun uzadıya size de iletmek istiyorum. Bu yüzden sizinle röportaj arz ve talebi içindeyim. Saygılarımla; Celal Kılıçdaroğlu.“

Galibiyet Hacısalihoğlu

AYDIN