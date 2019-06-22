Çelebi ve Keskin'de sağanak

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Çelebi ve Keskin ilçelerinde şiddetli sağanağın ardından oluşan sel, bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ilçede bazı evleri ve ahırları sel bastı.

Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selin ardından Çelebi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, köye giderek incelemelerde bulundu.

Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde şiddetli sağanağın ardından oluşan sel, tarım arazilerine ve bahçelerde hasara neden oldu.