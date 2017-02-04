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Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci Seydişehir'de

04 Şubat 2017 Cumartesi, 10:55

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KONYA (AA) – Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yönetim kurulu üyeleriyle Seydişehir Alüminyum Fabrikası’nı ziyaret etti.

Değirmenci, ilk olarak Eti Alüminyum AŞ Genel Koordinatörü Şaban Cengiz’i ziyaret etti. Daha sonra fabrika yöneticilerini ziyaret eden Değirmenci, iş yerlerine giderek burada çalışan işçilerin sorunlarını dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik-İş’in yaşadığı değişim sonucunda iş yerlerinde gelişip büyüdüğünü söyledi.

Bütün sendika şubelerinin tabanla bütünleşmelerine dikkat çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

” Sendikacılığın en büyük sorunu güvenilirliğin sağlanmasıdır. Bütün şubelerimizle birlikte çaba sarf etmeliyiz. Böylelikle, Hak-İş’in desteğiyle sendikamızı hak ettiği yerlere daha kolay ulaştırırız.”

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