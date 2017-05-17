Cem Küçük: Bu tür hadsiz laflara gerek yok

Medya Kritik’te Selçuk Özdağ’ın İHA muhabirine yaptığı saygısızlığı değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur konu ile ilgili olarak şunları söyledi; Bu durum azıcık can sıkıcı, dün Soma maden faciasının yıldönümü vardı. İzmir’den bizim İHA muhabiri arkadaşlarımız Halil ve Ceren Soma’ya gitti, kutlama programına katıldılar. Bir sürü milletvekili de vardı, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da oradaydı. Muhabirlerimiz Selçuk Özdağ’ı gözden kaçırmışlar ve kargaşaya gelmiş, oradan danışmanları Özdağ’ın TGRT Haber’e ulaşmışlar, TGRT Haber ve İHA’dan destek istemişler, ‘Diğer vekillerle mülâkat yapıldı, bizi niçin ihmalkârlık ettiniz?’ diye.

“SELÇUK ÖZDAĞ DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ”

Selçuk Özdağ sonradan camiye geçmiş, onlar da peşinden gidip görüşme yerine getirmek istemişler. sonra kalabalığın içinden bir ses, Özdağ’ın sesi mi bu bilmiyorum. Çirkin ve yüksek bir ses tonuyla şöyle demiş; Size yakışıyor mu, siz bizi peşine düşüp takip etmeye mecbursunuz, sizin maaşınızı biz veriyoruz, İHA’nın maaşını biz veriyoruz, biz olmazsak maaşınızı alamazsınız. Arayayım mı Mücahid Ören’i’ diye çıkışmış. Ekip üzülmüş ama her şeye rağmen röportajı yapmış dönmüş, meğerse daha önce Selçuk Özdağ İHA muhabirlerine daha önce de bu çıkışları yapmış’ dedi.

“SELÇUK BEY, KOÇ’UN ÖĞÜTÜNDEKİ GİBİ DAVRANAMAMIŞ”

Gazeteci Yazar Cem Ufak ise konu hakkında şunları söyledi; Şunu anlatmak lüzumlu oradaki muhabir arkadaş diyelim fakat Selçuk Özdağ’ı unutmuş, bir şey olmuştur olabilir. O esnada Selçuk Bey camiye gidip geliyor ve orada yapılıyor mülâkat, orada bu sözler söyleniyor fakat bu sözlerin söylenmemesi gerekir. İşte Mücahid beye söyleriz, maaş durumu bunlar hoş şeyler değil. Bunlara da en fazla AK Partililer uyarı ediyordur, Selçuk Bey’in de dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Rahmi Koç’un, Vehbi Koç’un çocuklarına bir öğütü var, ‘Bir şeye sinirlenip karar vermeden önce 48 saat bekleyin’ diye. Demek ki Selçuk Bey bu durumu yapamamış.

“SELÇUK BEY’İN TEPKİSİ SERT VE DÜŞÜNCESIZ”

Selçuk Bey’i ben bir televizyonda gördüm, ’12 Mart’ta FETÖ parmağı var’ gibi yorumlar yapıyordu, bence bu yorumları da bıraksın. İHA muhabirlerine burada bunların da yapılmaması gerekir. O Kadar kolay değil insanların ekmekleriyle oynamak, bu tepkiye lüzum değil. Selçuk Bey’in tepkisi çok sert ve yersiz bir tepki’ dedi.

“MUSTAFA DESTİCİ DE YAPMIŞTI”

sonradan Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, daha önce İHA’ya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kürsünden yaptığı saygısızlığı hatırlatarak; Mustafa Destici biliyorsun kızımız vardı muhabir onu da terslemişti ve sonradan serinkanlı ve iyi bir şekilde telafi etmişti’ dedi.

“İHA’NIN MAAŞINI MÜCAHİD BEY VERİYOR”

Gazeteci Yazan Cem Ufak ise; BU ARADA İHA’nın maaşını Selçuk Bey vermiyor. İhlas Haber Ajansı’nın maaşlarını patronları, sahipleri Mücahid Bey veriyor. Selçuk Özdağ vermiyor, bunun da altını çizelim. Bu nesil hadsiz laflara lüzum yok’ dedi.