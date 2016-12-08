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Cem Vakfı Genel Müdürü Kaçan'dan Başkan Aydın'a ziyaret

08 Aralık 2016 Perşembe, 14:40
Cem Vakfı Genel Müdürü Kaçan'dan Başkan Aydın'a ziyaret

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SİVAS (AA) – Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cem Vakfı Genel Müdürü Kaçan ve Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Dağ, Belediye Başkanı Aydın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaçan, ziyarette yaptığı konuşmada, Sivas’ın her yönüyle kabuk değiştirdiğini kaydetti.

Kaçan, “Dışarıdan gelen herkes Sivas’taki büyük değişimin farkına varıyor. Ancak içeride olan insanlar bunu pek fark etmeyebilir. Dört yıldır Sivas’ta yoktum. Ancak geldiğim zaman kendi kendime, Sivas bu kadar mı değişir dedim. Kendi mahallemi tanıyamaz duruma geldim. Gerçekten çok güzel hizmetler var.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın ise, kamu binalarını merkezden yayma çalışmalarının ötesinde, mahallelere kurulan fatura ödeme noktaları ve diğer hizmet alanlarıyla insanların tüm ihtiyaçlarını oturdukları mahalleden karşılayabildiklerini aktardı.

CEM Vakfı Sivas ziyaret

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