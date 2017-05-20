YOZGAT (AA) – Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu ve Bahadın Mesleki Teknik Anadolu Lisesince düzenlenen “Çemberimde Gül Oya e Twinnig Kültür Sergisi” büyük beğeni topladı.

Bahadın Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen serginin açılış törenine Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Yozgat Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Öcal, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu bando takımının gösterileriyle başlayan serginin açılışı sonrasında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin çok güzel iş çıkardıklarını belirterek, proje kapsamında 81 ildeki koordinatör okullardaki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekiplerin kendi illerinin kültürel değerlerini tanıttıklarını söyledi.

Ekinci, “Bu projenin amacı öğrencilerimizin, önce kendi şehirlerini, sonra başka şehirleri tanımalarına yardımcı olmak ve kendi şehirlerini bir eğitim platformunda tanıtmalarını, milli birlik ve beraberlik duyguları içinde başkalarına saygı duymalarını sağlamaktır.” dedi.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.