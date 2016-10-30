Cemel Ali Dede Türbesi ve Mescidi açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Cemel Ali Büyükbaba Türbesi ve Mescidi, Cuma namazı ile birlikte açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana’nın çocuklarının eğitimini üstlenen Cemel Ali Büyükbaba’nin, Hz. Mevlana’nın bağı olduğu düşünülen bölgede yer alan türbesi ve mescidindeki restorasyon çalışmalarını tamamladı. Cuma namazı ile birlikte ibadet ve ziyarete açılan Cemel Ali Büyükbaba Türbesi ve Mescidi’nin şanslı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Tarihe vefa ve tarihi eserlerimize, geçmişimizin mirasına sahip çıkmak, belediye olarak misyonumuz. Konya’nın her ikâmetgâh bölgesindeki ecdat yadigarı eserlerin tekrar hayata kazandırılması, restorasyonu, bitmiş kullanılır ayla gelmesi ve onların yaşatılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Burası mana olarak Konya’nın tarihiyle özdeşleşen bir alan. Cemel Ali Büyükbaba Türbesi ve Mescidi, Hz. Mevlana’nın çocuklarının hocası olan zatın, şayet Hz. Mevlana’nın bağının bulunduğu bu alanda bir hatırası var. Biraz metruk bir haldeydi. Yüklenici işyeri da mükemmel çalıştı, çok güzel bir restorasyona imza atıldı. Egzersiz arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrin hafızası olan bu eserleri ziyaret ederek, buradan istifade ederek, ibadet ederek yaşatmaya devam etmeliyiz” dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile İl Müftüsü Ali Akpınar’ın katılımı ile ibadete ve ziyarete açılan Cemel Ali Büyükbaba Türbesi ve Mescidi’nde namaz ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.