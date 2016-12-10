Cep telefonu kullanıcıları dikkat

Şiddetli soğuk, ani ısı değişimleri özellikle kış aylarında telefon bataryalarını olumsuz etkileyebiliyor. Yaşanan soğuk havaların sonucunda, yeni cins zeki telefon bataryaları, gün içerisinde ani bir şekilde bitebiliyor. Çalışan veya günün belirtilen bir bölümünü dışarıda geçiren insanların, cep telefonlarında meydana gelen süratli şarj tüketimi, telefon bakım ve onarımı yapan ustaların başlıca sorunu haline geldi. Aylık olarak takriben 30 kişinin bu müşteri şikayetlerle cep telefonu teknik sevisine geldiği belirten telefon tamircileri, soğuk havaları karşı alternatif üretiyor.

“Hava şartları açıklanmış bir derecenin altına düştüğü vakit telefon şarjı eksik gitmeye başlıyor”

Konuyla ilgili konuşan cep telefonu teknik servisi çalışanı Ersin Dindaş, ani sıcaklık değişimlerinin yeni cins zeki telefonlarını önemli şekilde etkilediğini belirterek, soğuk havalarda insanların cep telefon sorumluluk sağlamlık süresinin düştüğü yönde şikayetler aldıklarını belirtti. Dindaş, “Kış aylarında en fazla bize gelen şikayetler, telefon şarjlarının anında bittiği yönünde. Bu müşteri şikayetleri sıfır pil değişimi ile gidermeye çalışıyoruz. Oysa şarjı uzun süreli dayanmayan telefonlarla sürekli karşılaşıyoruz bunun da nedeni soğuk. Bunu insanlar deneyim de edebilir, telefonu buzdolabına koyduklarında şarjının düştüğünü gözleriyle görebilir. Biz de bunu şikayetler üzerine mesleğimiz gereği tecrübe ettik. Hava şartları kayıtlı bir derecenin altına düştüğü süre telefon şarjı az gitmeye başlıyor. Bunu misal olarak da arabaların kışın marş almamasına da benzetebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Her ay sıradan 30 birey telefon bataryası şarjının eksik gittiği şikayetiyle geliyor”

Dindaş, soğuk havalarla beraber her geçen gün şikayetlerin daha da arttığını ifade ederek, “Özellikle soğuk havaların başlamasıyla, bize her ay ortalama 30 birey telefon bataryası şarjının az gittiği şikayetiyle geliyor. Bizim müşterilerimize öncelikli olarak tavsiyemiz nitelikli bataryalar kullanmaları yönünde. daha sonra telefonlarını belirtilen sıcaklıkta tutmalarını öneriyoruz. Telefonlarını soğuk zeminler üzerine bırakmamalarını veya kılıf kullanmalarını öğüt ediyoruz. Kılıfın şöyle faydası var, kışın üşüdüğümüzde mont giyiyoruz, bizi sıcak tutuyor ve biz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bataryayı da aynı şekilde muhafaza edebiliriz. Örneğin, bir silikon kılıf ya da plastik kılıflar telefon için daha yardımcı olacağını düşünüyoruz” biçiminde konuştu.

Mustafa Kaplan