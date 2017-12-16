Çer-çöp çorbası büyük beğeni topladı

Bodrum’da, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, doğal ürünlerle beslenmeye ve israf etmemeye dikkat çekildi. ’Slow Food Bodrum’ grubu tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinliklerinde, doğal ürünlerin korunması, sağlıklı beslenme ve israf edilmemesi için vatandaşlara ’çer-çöp çorbası’ ikram edildi. Bu yıl Bodrum Otelciler Derneği’nin de (BODER) destek verdiği etkinlikler kapsamında Bodrum pazar yerinde ’çer-çöp-çorbası’ dağıtıldı.