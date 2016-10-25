Cerablus operasyonlarıyla yeni bir kalkışmanın önü tamamen kesildi

Casusluk yaptığı iddialarıyla 11 ay Almanya’da tutsak kaldıktan daha sonra bağımsızlık bırakılan ve Parasal İstihbarat Uzmanı olan Muhammed Taha Gergerlioğlu, Türkiye’nin Cerablus operasyonunu gerçekleştirmesiyle bazı devletlerin planlarını alt üst ettiğini açıklama ederek, “Türkiye, Cerablus operasyonlarıyla yeni bir kalkışmanın önünü adamakıllı kesmiştir. Türkiye Cerablus operasyonlarında istikrarlı olmasaydı 15 Temmuz’un devamı ikinci halkası devreye sokulacaktı” dedi.

Eski Başbakanlık görevlisi Muhammed Taha Gergerlioğlu, Türkiye’nin terör örgütü DAEŞ’in temizlenmesi için başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunu değerlendirerek direktifler yaptı. Türkiye’nin, kimseden izin deha almadan Cerablus operasyonuna başlamasının bölgedeki devletlerin planlarını bozduğunu açıklayan Gergerlioğlu, operasyonla yeni bir kalkışmanın önüne geçildiğini savundu.

“FETÖ’nün DAEŞ ve PYD üyeleriyle yapığı anlaşma boş yere çıktı”

FETÖ örgütünün bir yıl öncesinden DAEŞ ve PYD üstteki seviye teröristleri ile görüşmeler yaptığını da aktaran Gergerlioğlu, “15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, FETÖ örgütünün bölgede bir sene öncesinden DAEŞ ve PYD üstteki düzey teröristleri ile yaptığı anlaşma ve görüşmeleri boşuna çıkartılmıştır. FETÖ’nün amacı; Türkiye’de iç curcuna oluşturmak, Güney ve Güneydoğu’nun daha kontrolsüz hala sokularak dış işgallere aşmaktı; ama bu hedefine ulaşamadılar. Türkiye terörizmden kurtulmak istiyorsa, Fırat kalkanında istikrarlı olmalı ve hedeflerine ulaşmalıdır” dedi.

“Türkiye’nin sesini yükseltmesi Musul operasyonunu hızlandırdı”

Gergerlioğlu, Türkiye’nin Musul’daki operasyonlara gücenmek istememesine de değindi. Türkiye’nin son günlerde masada almak istemesinin birilerini rahatsız ettiğini anlatan Gergerlioğlu, “Dış güçler, mezhepleri yeni oyuncu olarak sahaya sürmek istiyor. Osmanlının 400 yıldır huzurla yönettiği bu alan, bu değin kargaşadan sonradan yeniden tehlikesiz ve huzura kavuşturulması istenmemektedir. Türkiye’nin yumuşak karnı olan bölgede, kargaşayı tekrar sonlandırıp alan haklarını istikrarını istemesi tarihi sorumluluğudur. Ortadoğu’yu dizayn etmeye çalışan güçler, Türkiye’yi masada bağlı ama istemezler; çünkü ABD bölgede PYD’ye vaat ettiği toprak ve yerler var. ABD’nin bölgede öbür bir dizaynı var. 15 Temmuz’la beraber ana dizayn edenleri ülkemizden ve bölgemizden kovaladık. Bunlardan sonra ABD onun oyununu izlemeyi ve yönetmeyi çalışıyor” biçiminde konuştu.

Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

“DEAŞ, yabancı istihbaratlar tarafından belirlenmiş suni ve Türkiye’yi meşgul etmeye çalışan ve bölgedeki kargaşayı sonlandırmak için güya belli Batılı güçlerin bölgeye davetini karşılayan bir örgüttür. Bu örgütü, Türkiye en kavrama yoldan yavaş yavaş temizlemeye başladı. 15 Temmuz’daki kalkışmadan sonradan Türkiye, Suriye ve Irak bölgesindeki eylemlerinde bundan böyle kararlıdır ve bu kararlılığından vazgeçmeyecektir. Türkiye’nin Musul operasyonu kararlılığı, koalisyon güçlerinin başarısını da yüceltmiş ve yükselmiştir. Türkiye, tarihi misyonu itibariyle istikrarlı bir şekilde bu bölgeye inmeye maksat edince, onla rda zorunlu bir Musul operasyonunu erkene aldılar.”

Hakan Gözalan