Cerabluslu çocuklar okullarına kavuşacak

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus’ta terör örgütü DAEŞ’in baskısıyla kapalı olan okulların tekrar eğitime açılması için sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP (AA) – Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ’ten temizlenerek günlük hayatın eski haline döndürülmeye çalışıldığı ilçede, 3 yılı aşkın süredir adeta çürümeye terk edilen okullar onarılarak yeniden eğitime hazır hale getirilecek.

Elektrik ve suyun verildiği, fırınların ekmek üretmeye başladığı ilçede terör örgütü DAEŞ’in baskısıyla kapalı olan okulların tekrar eğitime açılması için sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çalışma başlatıldı.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cerablus’taki yaşamı normale döndürmek için platform bünyesindeki İyilikder, Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) ve diğer derneklerle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cerablus’taki okulları ve onların “medrese” dediği yerleri incelediklerini ifade eden Aldemir, “Gördük ki okullar çürümeye terk edilmiş. Bizim Halep’te, İdlip’te, Azez’de, İyilik Okulları diye okullarımız var, sayısı 12. Bu konsepti Cerablus’a da taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’nin tecrübesini, birikimini ve Suriyelilerle yürüttüğümüz bu tecrübeyi oralara yansıtmak istiyoruz.” dedi.

Amaç her okulu eğitime kazandırmak



Aldemir, Türkiye’deki tüm sivil toplum örgütlerine de seslenerek Suriyelilerin kendi kültürel ortamını yaşayabileceği, Türkiye tecrübesini oraya taşıyan çalışmalara destek vermelerini istedi.

Gençlerin eğitilmesinin önemine işaret eden Aldemir, şöyle devam etti:

“Özellikle kadınların eğitimi için bu konuda duyarlılık taşıyan, birikimi ve tecrübesi olan kuruluşlarımızla üniversitelerimizin destek vermesi lazım. Gençlerin eğitilmesi lazım. Gençlerin hepsinin elinde birer silah var. Silahın olduğu yerde kalem çalışmıyor, kitap okunmuyor. Bizim yeniden orada asayişin sağlanarak kitabın ve kalemin bilginin hikmete dönüşmesini sağlamamız lazım ki buralar yeniden bu coğrafyanın güven şehirleri olsun.”