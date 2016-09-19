Cerablus'ta eğitim öğretim için geri sayım

Terör örgütü DAEŞ’ten temizlendikten sonra hayatın normale dönmeye başladığı Cerablus’ta zarar gören okullar onarılıyor. Kentte öğrenci kaydı ve öğretmenlerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

GAZİANTEP/HALEP (AA) – Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen ilk şehir Cerablus’ta eğitim öğretimin başlaması için çalışmalara hız verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde hayatın normale dönmeye başladığı Cerablus’ta hemen her alanda çalışma yapılıyor.

Özgür Suriye Ordusunun geri aldığı, Türkiye’nin destekleriyle adeta şantiye haline gelen kentte, çocuklar da unutulmuyor.

Cerabluslu çocuklar için okullarda ders zilinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından bir hafta sonra çalması bekleniyor. Terör örgütü DAEŞ mensuplarının zarar verdiği 7 okulda, tadilat, temizlik ve tefrişat çalışmaları yapılıyor.

Çok sayıda velinin ise çocuklarını okula kaydettirme telaşı sürüyor. İlçe yöneticileri, okullarda hizmet verebilecek öğretmenleri de belirlemeye çalışıyor. Daha önce öğretmenlik deneyimi bulunanlar, mülakatların ardından öğrencileriyle buluşacak.

“Mağduriyeti gidermek istiyoruz”



Cerablus Meclis Başkanı Muhammed Habeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin desteğiyle ilçenin 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştuğunu söyledi.

İlçeye içme suyu verilmesi konusunda da önemli aşama kat edildiğini belirten Habeş, “Allah Türkiye’den razı olsun. Cerablus’un eski haline gelmesi için onların katkılarıyla çok hızlı çalışabiliyoruz.” dedi.

Türkiye’deki çocukların okula kavuştuğunu, Cerabluslu kardeşlerinin ise bir süreliğine de olsa bundan mahrum kaldığını ifade eden Habeş, şunları kaydetti:

“Bu mağduriyeti gidermek istiyoruz. Bu kapsamda bir yandan öğretmenlerimizi belirlemeye çalışırken bir yandan da öğrenci kayıtları almaya başladık. Öte yandan Türkiye’nin desteğiyle okullarımızı onarıyoruz. Ne yazık ki teröristler okullara bile zarar vermiş. İnşallah yoğun çalışıp, bir haftalık gecikmeyle eğitim öğretimi başlatmayı planlıyoruz.”