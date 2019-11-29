Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası
ANKARA (AA) – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ikinci celsesi başladı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ile maktulün annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel ve müdahil Çankaya Üniversitesi'nin avukatı katıldı.
Duruşmayı Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile kadın örgütü üyelerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık bir grup da takip ediyor.
Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, davanın ikinci duruşması için toplandıklarını belirterek, "Birinci duruşmada kızıma iftiralar atıldı. İfadesini sözlü vermekten aciz katilin önüne yazılı tutuşturulan metinden okunarak iftiralar atıldı. Savunma hakkı arkasına gizlenerek iftiralar atıldı ve dava mecrasından saptırılmaya çalışıldı." diye konuştu.
Kendilerine arabuluculuk teklifleriyle gelindiğini ifade eden Damar, bunları milletin ve yargının takdirine bıraktıklarını söyledi. Damar, duruşma sonrasında da gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.
Kadın Meclisleri adına konuşan Mizgin Sümbül de Ceren Damar Şenel'in adalet için öldürüldüğünü dile getirerek, "Biz de onun bıraktığı mücadeleyi burada, adliye salonlarında sürdürmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durdurana dek devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti duruşma salonuna beklendiği sırada, maktulenin eşi Levent Şenel, izleyicilerden sanığa, sanığın ailesine ve avukatına sataşmada bulunulmamasını isteyerek, "Duruşma ne kadar hızlı, şeffaf, adil olursa adalet de o kadar erken tecelli eder." dedi.
Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında ateşli silah ve bıçakla öldürülmüştü. Katil zanlısı öğrencisi Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
-
Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası
-
MediaMarkt'ta “Şahane Cuma” coşkuyla karşılandı
-
Tomarza’da “kış hazırlığı” toplantısı
-
ATSO'dan “Domateste üretici zarar ediyor” uyarısı
-
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: “Cumhurbaşkanı sizinle mi uğraşacak”
-
Ankara'da Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.