Çeşme’de batırılan gemide sergi açılacak

Geçtiğimiz ay Çeşme’de, Eşek Adası yakınında, dalış turizminin gelişmesi ve balık popülasyonunun artması için batırılan TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisinde resim sergisi açılacak. 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili açıklamalarda yer alan Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün, “İzmirli profesyonel fotoğrafçı Ahmet Kapkın, benim yakın bir arkadaşım. Onun rahmetli babası Mustafa Kapkın da İzmir’in duayen fotoğrafçılarından birisiydi. Onun büyük bir arşivi var. O arşivde, 1957 yılında Bodrum’daki sünger avcıları ile 2 yıl yaşayıp oluşturduğu bir albüm var. Keza su altında çekilmiş fotoğraflar var, ayrıca de karada çektikleri. Çok enteresan hikayeleri de var. Bu albümü, geçtiğimiz ay batırılan geminin içinde sergileyeceğiz. Batığın iç duvarlarını bu amaçla ayarlamıştık. İç duvarlara film şeridi biçiminde yerleştireceğiz. Bu tarzda, bir batığın içinde sergi, Türkiye’de birincil defa gerçekleştirilecek. Sergilenecek olan kayıtlar, fazla eski ve çok özel” dedi.

1 Haziran Perşembe günü, Alaçatı’da Peremere Butik Otel’de, yaşayan iki sünger avcısının katılımıyla bir sohbet toplantısı düzenleneceğini bildiren Ergün, “Sünger avcılarından birisi Aksona Mehmet adıyla tanıdık Mehmet Baş. Diğeri de, acilen Kayaköy’de yaşamını sürdüren Tahir Özmen. Bu iki ihtiyar son sünger avcıları konuğumuz olacaklar. Ayrıca meşhur su altı fotoğrafçıları Tahsin Ceylan, Ateş Evirgen, Murat Kaptan’ı da ziyafet ettik. İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de toplantıya katılacak. Hem deniz aşağıda sergilenecek olan fotoğraflar da sohbet toplantısı esnasında otelde sergilenecek. 2 Haziran Cuma günü de TCSG 68 batığının olduğu yere gideceğiz. Orada dalış yaparak sergilenecek olan fotoğraflar yerleştirilecek. Dalış meraklıları, batığa dalarak sergiyi izleyebilecekler” dedi.

İsa Atagöz